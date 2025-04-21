В России выросло число запретов на выезд из страны

Запрет на выезд должников из России по состоянию на январь-февраль 2025 года действует в рамках 9,5 миллиона исполнительных производств, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Число таких запретов заметно — на 3 млн — выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств, и по каждому из них пристав может применять разные ограничительные меры — от ареста банковских счетов и имущества до запрета на выезд из России. Решение об ограничении на выезд может быть введено в рамках каждого исполнительного производства.

Правила введения запрета на выезд за границу из-за долгов регулирует закон «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ). Судебные приставы могут применить такую меру из-за задолженности по кредитам, займам, штрафам, коммунальным платежам, налогам, алиментам, а также в отношении граждан, которые находятся в процессе банкротства. Гражданин может узнать о задолженности и ограничении на выезд из России в открытой базе ФССП, а также получив уведомление на Госуслугах.

Рекордное число невыездных россиян было зафиксировано в начале 2023 года — 8 млн человек.