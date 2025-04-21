Россиянам напомнили о налогах

До конца месяца некоторые россияне должны самостоятельно подать декларацию о доходах за прошлый год в налоговую службу, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, отчитаться должны те, кто получил доход от продажи имущества или имущественных прав, находившихся в собственности менее минимального срока владения — 3 года для наследства или подарков от близких родственников и 5 лет в остальных случаях.

Также обязанность по декларированию возникает при доходах: по гражданско-правовым договорам (например, аренда, ремонтные услуги); от выигрышей в лотереях и азартных играх (до 15 тыс. рублей); от продажи ценных бумаг и акций; при дарении имущества не от близких родственников и от зарубежных источников, напоминает «Прайм».

Кроме того, налоговую отчетность обязаны представить индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Юрист уточнил, что для некоторых видов доходов, например выигрышей в казино, процентов по банковским вкладам и доходов, облагаемых по прогрессивной ставке, налог оплачивается на основании уведомления от ФНС. Подать декларацию можно онлайн через личный кабинет на сайте ФНС, через программу "Декларация 2024" либо лично в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Прямые и косвенные налоги: в чём различия

Юрист подчеркнул, что срок 30 апреля 2025 года не распространяется на тех, кто подает декларацию только для получения налоговых вычетов. Важно также помнить: налог, указанный в декларации, необходимо оплатить не позднее 15 июля 2025 года.