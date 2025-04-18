В Госдуме оценили продажу куличей за 30 тысяч рублей словами «никуда не годится»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал продажу куличей за 30 тысяч рублей. Об этом он заявил в разговоре с aif.ru.

«Когда куличи продаются по неописуемой цене в 20-30 тысяч рублей для каких-то богатых, состоятельных верующих — это купеческий шик, и это, конечно же, никуда не годится», — отметил Милонов.

Ранее в апреле сообщалось, что в московской кондитерской «Кафе Пушкинъ» в продаже появились подарочные корзины к Пасхе стоимостью почти 106 тысяч рублей. Кроме того, заведение предлагает желающим приобрести шоколадный кулич за 6,5 тысячи рублей и отдельно 12 пасхальных яиц за 2,5 тысячи рублей.