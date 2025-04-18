Эксперт оценил данные об оптовой продаже российских сим-карт на Украине

Эксперт по информационной безопасности Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об оптовой продаже российских сим-карт на украинских ресурсах.

Ранее, как передавало РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах, на Украине начали оптом продавать сим-карты российских операторов, зарегистрированные на подставных лиц. Отмечалось, что стоимость одной «симки» начинается от 150 гривен (300 рублей). «Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», - рассказал источник в силовых структурах.

Девяткин допустил, что злоумышленники начали оптом реализовывать сим-карты российских операторов из-за недавнего ужесточения правил их продажи. Он напомнил, что с 1 апреля в РФ начал действовать лимит, согласно которому на гражданина может быть зарегистрировано не более 20 абонентских номеров.

Мошенники могут затариваться в долгую, ведь им нужен материал, им нужны сим-карты. А теперь получить их будет все сложнее, ведь, согласно закону, граждане РФ могут оформить не более 20 сим-карт. И все это контролируется. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Вместе с тем эксперт предположил, что владельцы российских сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, начали массово от них избавляться.

«Таких физических сим-карт могли накопить тысячи. Но я сомневаюсь, что их владельцы куда-то отвозят эти сим-карты самостоятельно. Возможно, на территории России производится их скупка, возможно, есть какие-то центры, где их можно незаконно купить оптом, а затем отправить их на территорию Украины», - отметил эксперт.

Оптовая продажа российских симок на Украине не станет причиной для увеличения количества фактов телефонного мошенничества в РФ, считает специалист.

«Россиянам и так ежедневно поступает несколько сотен тысяч звонков от мошенников, поэтому на фоне таких показателей говорить о всплеске числа мошеннических звонков, наверное, не приходится», - сказал он.

При этом Девяткин отметил, что на украинских сайтах, где размещаются объявления об оптовой продаже российских «симок», также могут орудовать мошенники.

«Объявления по оптовой продаже сим-карт российских операторов сами по себе могут носить мошеннический характер. Я не исключаю, что на украинских ресурсах могут размещать объявления по продаже сим-карт, брать предоплату с покупателей, но по факту ничего им не выдавать», - отметил он.

Вместе с тем на фоне сообщений о массовой продаже российских сим-карт на Украине эксперт напомнил об основных правилах защиты от телефонного мошенничества.

«В целом нужно внимательно относиться к тому, что нам говорят в телефонных разговорах. Но самое главное – это не давать людям на другом конце провода коды из смс-сообщений, не сообщать им конфиденциальные данные, такие как номер банковской карты, срок ее действия, код на ее обратной стороне и так далее», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали обман россиян через Telegram-боты на тему Пасхи.