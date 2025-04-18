Россияне стали чаще брать кредиты под залог недвижимости

Объем кредитования под залог недвижимости в российских банках в 2024 году увеличился более чем на 45%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Тренд продолжает набирать популярность и в этом году.

Только в марте было выдано около 2 млрд рублей таких кредитов, уточнили в пресс-службе «Сбербанка».

«Это на 34% больше по сравнению с февралем. Средний размер кредита составил 1,7 млн рублей. Кредит под залог недвижимости позволяет получить большую сумму на более выгодных условиях. В качестве залога можно использовать квартиру, дом, апартаменты, земельный участок или гараж», — сообщили в банке.

На фоне высоких ставок по ипотеке (27–29% годовых) и потребительским кредитам (выше 30%), возможность взять кредит под залог на 2–3% ниже — значимый фактор для заемщиков, отметил директор по продукту IT-компании TYMY Никита Арзамасцев.

Ранее кредиты под залог недвижимости не были в фокусе банков, их доля в портфеле не превышала 1–2%. Однако с 2024 года ситуация изменилась. После того как ключевая ставка ЦБ превысила 20%, а для заемщиков с высокой долговой нагрузкой были увеличены макропруденциальные надбавки, такие кредиты начали привлекать больше внимания как у банков, так и у заемщиков, отметил Арзамасцев.

В последние месяцы банки значительно ужесточили выдачу кредитов. Как сообщали «Известия», в феврале банки отклоняли 95% заявок на ссуды. Причина — высокие ставки, что приводит к росту затрат на обслуживание кредитов, которые становятся неподъемными для множества россиян, пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Поэтому банки считают такие кредиты слишком рискованными.

Также к негативным факторам относятся высокая закредитованность россиян на фоне сложной экономической ситуации и жесткие меры ЦБ, направленные на охлаждение розничного кредитования. В таких условиях банки предъявляют более строгие требования к заемщикам, что приводит к большому числу отказов в получении потребкредитов, добавил Додонов.

Около 30% заемщиков берут кредит под залог недвижимости для ремонта в этом же объекте. Если жилье единственное, многие решаются на кредитование, даже несмотря на высокие ставки. 25% используют кредиты для погашения долгов или для рефинансирования более дорогих займов, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Каждый пятый берет кредит, чтобы собрать средства на первоначальный взнос по ипотеке.

Популярными целями остаются покупка и ремонт автомобилей, а также старт или развитие бизнеса.