Подсчитана переплата по автокредиту на 1 млн рублей в апреле 2025 года

Средний запрашиваемый срок автокредита у пользователей Банки.ру в 2024 году составил 69 месяцев или пять лет и девять месяцев. А средняя запрашиваемая сумма — 1,03 млн рублей.

Аналитики Банки.ру рассчитали, сколько придется переплатить по такому кредиту, если оформить его в апреле 2025 года. Согласно базе нашего финансового маркетплейса, средняя ставка по автокредиту на 7 апреля составляла 28,1% годовых.

При условии возврата кредита в обозначенный срок и без учета возможных досрочных платежей переплата по такому кредиту составит около 1,054 млн рублей.

При аннуитетном графике погашения кредита заемщик будет выплачивать по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Для обслуживания автокредита на 1 млн рублей клиент должен иметь доход в два раза больше ежемесячного платежа — не менее 60 тысяч рублей в месяц при условии, что у него нет других кредитных обязательств. При этом эксперты Банки.ру рекомендуют в качестве оптимального уровня долговой нагрузки не 50%, а 30%. В этом случае доход должен составлять около 100 тысяч рублей.