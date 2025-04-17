ЦБ уличил шесть банков в выдаче микрозаймов под видом кредитов

Случаи оформления микрозаймов под видом кредитов выявил Центральный банк России в шести банках. Об этом 17 апреля регулятор сообщил на своем сайте.

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По информации Банка России, в своих дистанционных каналах финансовые организации предлагают получить заем, однако граждан не уведомляют, какой именно договор и с кем конкретно его заключают – с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией. В ЦБ подчеркнули, что эту информацию клиентам доводят или недостаточно четко, или не доводят до него вовсе.

Таким образом, отметили в регуляторе, потребители не могут понять, какой конкретно продукт и на каких условиях его оформили – заем или кредит. В ЦБ уверены, что такими действиями банки подменяют выбор клиента, что подрывает доверие к финансовому рынку.

Такие манипуляции обнаружили в шести банках, двое из которых – системно значимые. В ЦБ сообщили, что им уже направлены требования изменить подходы к информированию в единый для всех срок.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки. Она отметила, что регулятор в целом против таких доплат и уже прописан запрет на часть из них в ипотечном стандарте.

В ходе заседания Президиума Госсовета президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки, а взимание дополнительных комиссий финансовыми организациями недопустимо.