Авиабилеты в одну популярную туристическую страну подешевели

Цена на авиабилеты в Грузию на май из ряда российских регионов упала до 20% — на 10-15 тысяч рублей за перелет, сообщает портал Profi.Travel, опросивший ряд участников рынка.

Причиной снижения цены назвали увеличение количества городов вылета. Кроме того, расширяется и автобусное сообщение с Грузией. На этом фоне вырос спрос на это направление в период майских праздников, по разным оценкам, до 20%.

Как отметил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, поток туристов в Грузию на предстоящие майские праздники заметно вырос в том числе потому, что средняя стоимость перелета из Москвы и южных городов России снизилась. В том числе подешевели билеты на перелеты из Сочи, Минеральных Вод. Он уточнил, что цена снизилась со средних 60 тысяч рублей до 40-45 тысяч.

В первой половине марта в пресс-службе сервиса «Островок» сообщили, что средняя цена ночи в отелях и апартаментах России с бронированием на апрель 2025 года достигла 5 тыс. рублей (+11% за год). Туристам интересен Крым — спрос на размещение в отелях и апартаментах республики в апреле на 63% выше по сравнению с прошлым годом. Рост числа бронирований зафиксирован в Ялте (+92%). Среди других южных направлений выделяются Эсто-Садок (+ 15%), Астрахань — (+10%), Кисловодск — (+5%).