«Золотой час». Как вернуть похищенные мошенниками деньги?

Мошенники похитили у россиян почти 12 миллионов рублей через схему с фейковой арендой жилья, подсчитали специалисты по кибербезопасности. Методы обмана аферисты постоянно обновляют. Уже добрались до махинаций с QR-кодами. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Белькевич расскажет, как не стать жертвой таких уловок.

Информационным уголкам в каждом доме петербургские коммунальщики уделяют особое внимание. В частности, ищут подозрительные объявления, содержащие QR-код.

Юлия Федорова, генеральный директор управляющей компании

«За последний год очень участились случаи мошенничества, особенно с использованием QR-кодов. Мошенники используют управляющую компанию для прикрытия мошеннических действий. Например, они оставляют объявления о передаче показаний счетчиков, о вступлении в домовые чаты, в какие-либо районные группы».

В 2024 году жертвами злоумышленников стали два десятка местных жителей. Чаще всего пенсионеры.

«Мы начали разбираться, разумеется, наша компания не имела к этому никакого отношения. Люди повелись, скажем так, на объявления. И, естественно, мошенники их развели на крупные суммы денег», – рассказала Юлия Федорова.

Липовая квитанция может оказаться и в почтовом ящике. Внешне отличить ее от настоящей трудно. Мошенники могут использовать настоящие названия организаций или оперировать ссылками на законы. А QR-код на таких бумагах ведет либо на фишинговый сайт, либо на страницу оплаты. Аналитики в сфере кибербезопаности советуют обращать внимание на детали. Например, домен может быть другим.

Леонид Безвершенко, специалист по кибербезопасности

«В момент перехода еще ничего не происходит. Сама проблема возникает, когда потенциальная жертва начинает на этом фишинговом ресурсе вводить свои данные. Мы говорим про авторизацию в каком-нибудь внешнем сервисе. То есть, вводят свой логин или пароль или какие-то свои персональные данные, например, данные банковской карты».

Оплачивая по сомнительному QR-коду, велик шанс перевести деньги на счета преступников. Если транзакция прошла и человек стал жертвой мошенников, есть «золотой» час, чтобы отменить операцию.

«Те действия, которые человек совершит в течение часа, вероятнее всего, помогут ему вернуть свои средства. То есть, ему первостепенно необходимо обратиться в банк, если он переводил какие-то денежные средства онлайн, либо через онлайн-банк он оплачивал что-то, и тут же попросить заморозить операцию», – объяснил адвокат Московской коллегии адвокатов Шон Бетрозов.

Следующий шаг – обращение в полицию. Там нужно рассказать все детали произошедшего. С копией заявления и поддельными квитанциями придется вновь обращаться в банк, который рассмотрит жалобу клиента, и, вероятнее всего, вернет деньги. Но зачастую человек не сразу понимает, что стал жертвой преступников, и поздно обращается в компетентные органы. Поэтому лучше сразу использовать традиционные способы оплаты, включая сервисы «Госуслуг». И уточнять в своей управляющей компании, кто автор подозрительных квитанций.