ВТБ узнал, каких самозапретов не хватает россиянам

83% россиян считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников, выяснил ВТБ в ходе опроса.

При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на другие операции.

«Сервис самозапретов востребован у россиян, но они хотели бы получить больше функций, чем есть сейчас на Госуслугах. Мы видим у пользователей банковских сервисов запрос на то, чтобы усилить контроль за своими финансами, чтобы снизить риски мошенничества в онлайн», - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Актуальность самозапрета на кредиты отметили 89% респондентов. Среди других возможных ограничений граждане выделили переводы крупных сумм (66%), снятие наличных по QR-коду в банкоматах (55%), досрочный вывод денег со вклада (54%) и крупные покупки в магазинах (44%).

Больше всего в защитный эффект самозапретов верят жители Санкт-Петербурга и области - 94%. Ниже всего процент доверия самозапретам на Дальнем Востоке – 67%. При этом сомневающихся в эффективности инструмента, согласно исследованию ВТБ, всего 10%.

В ВТБ также напомнили, что ранее запустили возможность установить в ВТБ Онлайн запрет на снятие и внесение наличных по QR в банкоматах.