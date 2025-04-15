ЦБ и ФАС разработали рекомендации по вкладам для банков

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для банков рекомендации о размещении информации о вкладах.

«ФАС России и ЦБ описали практики, которые могут вводить в заблуждение потребителей относительно условий вклада. В целях сокращения недобросовестных практик ведомства разработали рекомендации о размещении информации о вкладах в мобильных приложениях, личных кабинетах», — говорится в сообщении ведомства.

Регуляторы требуют от банков прозрачно указывать полную информацию о доходах по вкладам и их минимальных гарантированных ставках, не маскируя условия графически.

Также регуляторы советуют банкам не ставить галочки за клиентов в калькуляторах для расчёта вкладов.

Ранее РБК писал, что в России планируют увеличить до 2,8 млн рублей лимит страховки по вкладам физлиц и индивидуальных предпринимателей.