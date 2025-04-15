Россиянам рассказали, сколько максимально можно находиться на больничном

Банки.ру выяснил, сколько можно официально находиться на больничном в 2025 году, как его продлить и что делать в случае хронической болезни.

Максимальная длительность больничного в 2025 году:

15 дней по одному больничному листу от лечащего врача, 10 дней — при обращении к фельдшеру или стоматологу.

После окончания 15-дневного периода врачебная комиссия может продлить период нетрудоспособности до 10 месяцев или 12 в случае туберкулеза. При этом придется посещать врача каждые 15 дней.

Если болезнь неизлечима, после четвертого месяца нужно пройти медико-социальную экспертизу для решения вопроса об инвалидности.

Минимального срока больничного нет. Частные клиники могут открыть больничный на срок до 15 или 10 дней, однако продлить его можно будет только в государственной клинике.

Также больничный можно оформить для ухода за несовершеннолетним ребенком, его длительность и оплата зависит от возраста ребенка и типа лечения. Например, если ребенку нет 7 лет и лечение проходит амбулаторно, оплачивается 100% от среднего заработка (до 60 дней в году), а больничный оформляется на весь период лечения.