С 1 мая повысят социальные выплаты: кто получит больше

С 1 мая скорректируется начисление ряда социальных выплат. Речь идет как о федеральных, так и региональных мерах поддержки. Издание Life выяснило, как изменятся размеры пенсий, пособий, доплат и компенсаций.

По словам юриста Елены Кузнецовой, с 1 мая 2025 года на федеральном уровне произойдет увеличение выплат для некоторых категорий пенсионеров. В частности, граждане, достигшие 80-летнего возраста в мае 2025 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Это приведет к увеличению их пенсии на 8907,70 рублей. Аналогичную прибавку предоставят и инвалидам, которым в мае 2025 года будет установлена I группа инвалидности. Собеседница отметила, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то второй раз эту прибавку он уже не получит.

Кроме того, если в мае 2025 года у пенсионера родится ребенок или супруг оформит пенсию, и ее размер будет ниже, чем у второго супруга, то пенсионер может обратиться за повышением фиксированной выплаты.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, на региональном уровне будут произведены выплаты отдельным категориям пенсионеров, а также некоторым категориям льготников. Как указала она, в соответствии с распоряжением правительства Калининградской области от 26 марта 2025 года, предусмотрена возможность получения социальной выплаты в размере 6000 рублей.

Право на выплату имеют многие льготники. Среди них получатели региональной социальной доплаты к пенсии, а также ежемесячного пособия детям-инвалидам. Эти средства можно направить на приобретение продуктов питания. Воспользоваться социальной выплатой для покупки продуктов можно с апреля по ноябрь 2025 года, отметила собеседница.

Кроме того, в материале говорится, что в соответствии с законом Тамбовской области от 1 апреля 2025 года, будет осуществлена единовременная выплата в период с 1 по 31 мая 2025 года включительно. Сумма выплаты ветеранам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей составит 15 000 рублей. Труженикам тыла, вдовам участников ВОВ направят по 7000 рублей.

В Еврейской автономной области был принят закон от 3 апреля 2025 года «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Выплаты будут осуществляться с 1 по 31 мая 2025 года. Размер выплат зависит от категории получателя и составляет 20 000, 40 000 или 10 000 рублей. Например, 10 000 рублей получат люди, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, отмечается в материале.