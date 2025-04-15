"Ъ": самозапрет на оформление SIM-карт в РФ заработает с 1 сентября

С 1 сентября в России заработает механизм самозапрета на оформление SIM-карт. Операторы мобильной связи не смогут заключать договоры с гражданами, установившими соответствующий запрет. Предполагается, что эта мера, проект постановления о которой опубликован на regulation.gov.ru, поможет защитить граждан от мошенничества. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" ("Ъ"). В Минцифры пояснили, что операторы будут обязаны проверять наличие самозапрета перед оформлением SIM-карты и отказывать в услуге при его наличии. Ведомство также отмечает, что граждане получат возможность отказаться от рекламных SMS и звонков, которые часто используются для навязывания услуг или мошеннических действий. Самозапрет на оформление SIM-карт является частью комплекса мер по борьбе с кибермошенничеством. Закон также предусматривает маркировку интернет-звонков, создание антифрод-платформы, запрет на использование иностранных мессенджеров банками и введение ответственности для дропперов.

© Парламентская газета