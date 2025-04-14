Минцифры разработало правила при самозапрете на оформление сим-карт

Минцифры разработало проект постановления Правительства РФ, в котором прописало правила для операторов связи, если к ним обратился клиент с установленным самозапретом на регистрацию сим-карт. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

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С 1 сентября 2025 года на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на заключение договора с оператором связи. Эта норма прописана в законе, направленном на борьбу с кибермошенничеством.

Подготовленные Минцифры изменения вносятся в Правила оказания услуг телефонной связи. Ведомство предлагает прописать в них обязанности оператора связи перед заключением договора с абонентом. Согласно документу, оператор связи до начала оказания услуг будет обязан проверить наличие у гражданина самозапрета на оформление SIM-карт. При обнаружении самозапрета оператор не сможет заключить договор и будет обязан уведомить об этом клиента.

Абонент сможет снять запрет одним из нескольких способов: лично посетить салон связи; направить смс-сообщение; отправить письмо по электронной почте или воспользоваться формой обратной связи в мобильном приложении оператора.

Закон также даст возможность абонентам отказаться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов. В проекте постановления Правительства прописан порядок отказа от таких услуг. Абонент сможет направить оператору заявление лично, в мобильном приложении оператора или по электронной почте. Нежелательные рассылки и массовые вызовы перестанут поступать на следующий день после подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, их перечень установит Правительство РФ.