Эксперт назвал сумму, больше которой не стоит хранить наличными

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Тем людям, которые предпочитают использовать наличные, лучше снимать со счета не более 20–40% ежемесячного дохода, сказал РИА Новости независимый эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Названа сумма, больше которой не стоит хранить наличными
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По его словам, такой объем позволяет осуществлять все необходимые трансакции, за исключением более или менее крупных покупок вроде бытовой техники.

По данным ЦБ, в 2024 году объем средств, которые россияне сняли в банкоматах, вырос на 7,4% по сравнению с предыдущим годом.

По словам Бархоты, пользоваться наличными в эпоху цифровых технологий могут люди консервативных взглядов, которые привыкли расплачиваться бумажными деньгами, опасаются мошенников или не доверяют платежным терминалам. Такие граждане могут переводить в купюры вообще все имеющиеся средства. Кроме того, люди могут придерживаться определенной модели потребления, осуществляя покупки на рынках, где нет терминалов, допустил эксперт.

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При этом хранение денег наличными лишает человека возможности получить дополнительный доход в виде процентов по вкладам, кэшбэка и других возможных бонусов, доступных при безналичных расчетах, предупредил Бархота.

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