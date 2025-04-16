Россияне начали «ребалансировку» депозитов

Крупнейшие банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, в связи с чем вкладчики задумались о «ребалансировке» депозитов на более длительные сроки, однако резкого скачка в пользу длинных вкладов пока не ожидается, считает аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Согласно данным Банки.ру, в апреле в целом наблюдается продолжение тенденции высокого спроса на вклады. Абсолютными лидерами в структуре спроса по-прежнему остаются краткосрочные вклады до шести месяцев (более 65% от всех запросов).

При этом 42% от общего количества пользователей интересовались вкладами сроком на один — три месяца, 23% пользовательского спроса пришлись на вклады сроком шесть месяцев. 23,5% всех пользователей предпочитали среднесрочные вклады (от девяти месяцев до года), и здесь наблюдается повышение спроса по сравнению с началом года. Так, по итогам января, данный показатель увеличился более чем на 4%.

Доля спроса на долгосрочные вклады (от 1,5 года до пяти лет) составила почти 11% и также увеличилась по сравнению с январем почти на 1,5%. Смещение интереса в пользу более долгосрочных продуктов связано с рыночными ожиданиями по смягчению денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе и стремлением вкладчиков зафиксировать высокий процент, пояснила Замалеева.

21 марта Банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 21%, но одновременно дал рынку чуть более мягкий сигнал, который означает, что уже в ближайшем будущем регулятор готов рассматривать вопрос о снижении показателя. Также ноты позитивного ключа добавляет факт значительно укрепившегося рубля с начала года.

«Несмотря на то что инфляция все еще остается высокой, этих факторов оказалось достаточно, чтобы ряд крупнейших банков начал снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, а пользователи задумались о “ребалансировке” своих депозитов на более длительные сроки», — сказала эксперт.

При этом аналитик не ожидает резких движений ключевой ставки от ЦБ на ближайшем заседании 25 апреля при текущих рыночных условиях. По ее словам, ключевая ставка, вероятно, останется на том же уровне. Возможное снижение эксперт ожидает во втором полугодии.