У россиян могут начать изымать криптовалюту при уголовных делах

У россиян предложили изымать криптовалюту при уголовных делах — соответствующий законопроект уже был одобрен на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает РБК.

Как объясняется в тексте законопроекта, такая мера нужна для того, чтобы фигуранты уголовных дел не могли проводить операции с криптовалютой. Отмечается, что инициатива признает криптовалюту имуществом для целей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Согласно норме, следователи смогут либо изымать устройства на которых хранится цифровая валюта, либо же переводить криптовалюту на адрес-идентификатор, который «позволит обеспечить ее сохранность».

«Изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о полном запрете коллекторской деятельности.