Россияне получат 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за спорт
У российских граждан будет возможность вернуть 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Об этом заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
Сегодня министр принимает участие в образовательной программе «Мастерская управления событиями». В беседе с журналистами он отметил, что сегодня, 14 апреля, он будет докладывать президенту РФ Владимиру Путину «по налогам и вычетам».
«Есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — подчеркнул Дегтярев.
Он отметил, что для получения налогового вычета необходимо потратить на спорт не менее 150 тысяч рублей в год. Министр добавил, что сейчас физической культурой занимаются 80 млн человек. Предполагается, что к 2030 году число граждан увеличится до 100 млн.
Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский заявил агентству «Прайм», что при продаже недвижимого имущества налог теперь исчисляется не от фактической цены сделки, а от кадастровой стоимости объекта. Даже если собственник решит продать жилье по цене, которая значительно ниже рыночной, налог все равно придется заплатить. Его сумма будет рассчитываться исходя из 70% от кадастровой стоимости или от цены, указанной в договоре купли-продажи, — в зависимости от того, какая из них больше, пояснил собеседник.