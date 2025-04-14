С 1 января 2026 года начнёт действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, рассказал RT председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он отметил, что законодательно предусмотрено, что в феврале выплаты пересчитают с учётом прошедшей инфляции, а в апреле «прибавят ещё в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России».

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако её уровень всё равно ограничен объёмом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — отметил Гаврилов.

Парламентарий привёл пример: если человек в 2025 году получает страховую пенсию в размере 23 тыс. рублей, а инфляция составит 5%, то сумма пенсии в следующем году вырастет до 24 150 рублей.

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«В апреле, при условии что доходы фонда позволяют добавить ещё 2%, размер подрастёт примерно до 24 633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1633 рублей. При этом точные показатели зависят от того, насколько увеличится фонд за счёт взносов работодателей и прочих поступлений», — объяснил собеседник RT.

По данным Соцфонда, в России проживают свыше 41 млн пенсионеров, добавил Гаврилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты в первой декаде месяца, получат пенсию раньше срока в связи с майскими праздниками.