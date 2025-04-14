Минтруд раскрыл условия новой «семейной выплаты»

«Семейную выплату» планируют ввести в России, она будет выдаваться раз в год и рассчитываться на основе прожиточного минимума, действующего на момент уплаты налогов. Об этом сказано в проекте постановления Минтруда, размещенном на портале Regulation.gov.ru.

Под «семейной выплатой» подразумевается перерасчет налога на доходы физлиц (НДФЛ) для родителей двоих и более детей со среднедушевым доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума и без задолженности по алиментам. В результате мера позволит фактически снизить НДФЛ для этой категории граждан с 13% до 6%.

Сумма к возврату будет зависеть от размера уплаченных налогов в предшествующем году без применения налоговых вычетов. Порядок учета дохода при назначении этой выплаты схож с тем, который применяется в случае с единым пособием.

Впервые средства будут возвращать в 2026 году за налоги, уплаченные в 2025-м. По предварительным данным, в среднедушевой доход при расчете будут включать зарплату, пенсии, стипендии, доходы самозанятых, алименты, выплаты по договорам, проценты по депозитам, сумму единого пособия.

В министерстве прогнозируют, что «семейной выплатой» смогут воспользоваться более 4 млн семей, в которых воспитывается почти 11 млн несовершеннолетних.

Государство разными способами помогает российским семьям с детьми, в том числе с решением жилищного вопроса. Так, в России была введена программа семейной ипотеки с льготными условиями кредитования. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений в этом сегменте.