Назван самый выгодный график отпуска в мае

Сотрудникам компаний следует грамотно планировать отпуск в мае, заявили специалисты сервиса «Авито Работа». Об этом пишут «Известия».

Майские праздники продлятся в общей сложности восемь дней. Первый блок выходных — с 1 по 4 мая — связан с празднованием Дня весны и труда, второй — с 8 по 11 мая — посвящен Дню Победы.

По словам экспертов, май — не самый выгодный месяц для длительного отпуска: из 31 календарного дня 13 являются нерабочими, а 18 — трудовыми. Вместе с тем, при грамотном планировании возможно значительно увеличить период отдыха.

Так, взяв всего три дня отпуска с 5 по 7 мая, можно продлить праздничные выходные до 11 дней. Альтернативный вариант — оформить отпуск с 28 по 30 апреля, что даст девять дней непрерывного отдыха, уточнили специалисты.

Эксперты напомнили, что для оформления отпуска необходимо уведомить работодателя не позднее чем за две недели до его начала.