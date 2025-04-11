Уходящий из России банк разблокировал часть замороженных активов россиян

Клиенты брокерского подразделения российского Ситибанка, подконтрольного американской Citigroup, начали получать денежные выплаты от заблокированных купонов, дивиденды и погашения по облигациям, проводящиеся без лицензии Euroclear. Об этом со ссылкой на инвесткомпанию WealthIQ и юрфирму BGP Litigation сообщает РБК.

© Lenta.ru

Согласно данным, которые приводятся в публикации, переводы стали приходить 9 апреля в тех валютах, в которых они должны были быть произведены изначально, причем некоторые клиенты уже получили все денежные средства.

Набиуллина: около половины замороженных активов РФ было разблокировано

Как объясняют юристы, неожиданная разблокировка средств, ранее замороженных в Euroclear, для тех у кого нет лицензии депозитария, может быть связана со сворачиванием деятельности уходящего из России Ситибанка — сам он не находится под санкциями ЕС и имеет прямой счет в Euroclear, на фоне чего в цепочке между частным инвестором и бельгийским депозитарием отсутствуют подсанкционные лица.