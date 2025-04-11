Российские семьи начнут получать новую налоговую выплату

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил о подготовке Минтрудом порядка назначения налоговой выплаты для семей с двумя и более детьми. По его словам, для ее получения потребуется только одно электронное заявление, передает ТАСС.

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С 2026 года в РФ начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми — семейная налоговая выплата. Право на получение этой выплаты имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины регионального прожиточного минимума, а имущество семьи соответствует установленным критериям. Также у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам. Размер выплаты составит 7% от 13% НДФЛ, уплаченного получателем.

По словам Котякова, в процессе назначения семейной налоговой выплаты будут задействованы инструменты социального казначейства. Как правило, для получения выплаты достаточно будет подать электронное заявление без предоставления дополнительных документов. Все необходимые данные Социальный фонд получит через межведомственное взаимодействие из информационных систем, пояснил министр.

Согласно предварительным оценкам, более 4 миллионов семей, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей, получат дополнительную помощь. Как и другие меры социальной поддержки, эта выплата не будет списываться в счет долгов.

В Министерстве труда сообщили, что выплата будет осуществляться единовременно по итогам года. Например, чтобы получить выплату за 2025 год, нужно подать заявление после того, как завершится период сбора налоговой отчетности. Это можно сделать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Заявление будет оформляться так же, как и заявление на получение единого пособия. Подать заявление можно будет онлайн через портал госуслуг или лично в отделение Социального фонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания.