Многодетные семьи получили еще одну льготу

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки во все дни работы таких учреждений. Льгота будет действовать по всей России независимо от того, в каком регионе проживает семья.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — передаёт его слова пресс-служба правительства.

Информация о доступных музеях и парках будет размещаться на официальных сайтах учреждений культуры, а также появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.

Для того, чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, нужно предъявить удостоверение единого образца. После этого организаторы должны выдать бесплатные билеты, которые могут быть бумажными или электронными. Получить удостоверение можно на «Госуслугах».