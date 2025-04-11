Банки начали блокировать переводы на виртуальный «пластик»

Национальная система платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир») запустила новый сервис, предназначенный для борьбы с мошенничеством. Он позволяет временно блокировать пополнение токенизированных карт, сообщил «Известиям» заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.

Речь идёт о виртуальных картах, которые создаются в банковских приложениях или сервисах вроде Mir Pay и хранятся на мобильных устройствах. К одной физической карте можно привязать несколько токенов — например, на разных телефонах или планшетах.

Подключение к новому сервису для банков является добровольным. Его принцип работы таков: все операции по пополнению токенизированных карт, созданных менее чем два дня назад, будут автоматически блокироваться — независимо от того, выглядят они подозрительно или нет, пояснил Дорофеев.

Причина в том, что такие карты часто используются мошенниками. Подобные операции, по словам представителей ЦБ, считаются высокорисковыми: жертвы, находясь под психологическим давлением, нередко сами переводят деньги злоумышленникам через терминалы и банкоматы, используя подставные токенизированные карты.

В ВТБ описали распространённую схему: мошенник уговаривает человека активировать на своём телефоне токенизированную карту, находящуюся под контролем злоумышленников, и перевести на неё деньги через банкомат. Жертва уверена, что отправляет средства на свой счёт, хотя на деле деньги уходят преступникам.

По данным «Сбера», уже в начале 2025 года около половины всех украденных средств выводились именно по такой схеме: злоумышленники убеждали жертв установить на смартфон платёжное приложение и привязать к нему чужую карту.

После подключения к новому сервису блокировка пополнений будет происходить автоматически в течение первых двух суток жизни токена. Клиент получит уведомление об отклонении операции, но сможет повторить её позже. При этом деньги не замораживаются, уточнил вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов.

Как отметили в ВТБ, суть мошеннической схемы — в краткосрочном взаимодействии с жертвой, поэтому задержка в виде «периода охлаждения» может оказаться действенной мерой защиты.

Некоторые банки уже ввели ограничения на пополнение токенизированных карт. В банке «Дом.РФ» операции блокируются при наличии дополнительных признаков риска. ВТБ ограничивает такие переводы, если сумма превышает 30 тысяч рублей.

В конце марта Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил внесение поправки в законопроект по ужесточению мер борьбы с кибермошенничество, согласно которым банки должны будут ограничить выдачу наличных средств на сумму до 50 тысяч рублей через банкоматы на 48 часов при обнаружении признаков того, что эта операция совершается без согласия клиента.

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Также в законопроект была внесена поправка, согласно которой банк должен предоставить своему клиенту право по соглашению с ним и с уполномоченным лицом назначить третье лицо, которое будет подтверждать операции по переводу денег с его счетов или снятию наличных, в том числе через банкомат. Вместе с этим клиент будет иметь право выбрать одну или несколько операций по переводу денежных средств или их снятию, которые должны быть подтверждены уполномоченным лицом.

В 2024 году мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, сообщал ЦБ. Это рекордный показатель за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд рублей — был украден со счетов физических лиц.