В Госдуме разъяснили, кому положена пенсия за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет - это важная мера государственной поддержки граждан, посвятивших свою жизнь определенным профессиям. Кому положена эта ежемесячная выплата в 2025 году, разъяснил в комментарии "РГ" член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

Выплата положена за длительный трудовой стаж в конкретных сферах деятельности, независимо от достижения пенсионного возраста. Так государство вознаграждает специалистов, чей труд требует особых навыков и зачастую связан с повышенной ответственностью или риском, напомнил депутат.

Кто имеет право на выплату

Согласно законодательству, право на получение пенсии за выслугу лет имеют федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, космонавты, работники летно-испытательного состава, а также определенные категории медицинских работников, педагоги, пожарные, лица, занятые в творческой деятельности или трудящиеся на подземных работах, в условиях повышенной вредности или в горячих цехах.

"Важно понимать, что для каждой категории граждан существуют свои условия назначения пенсии за выслугу лет, - отмечает Никита Чаплин. - Это касается и необходимого стажа, и порядка расчета выплаты".

Как рассчитывается

Формула расчета пенсии варьируется в зависимости от категории получателя.

"При этом учитываются такие факторы, как должность, средний ежемесячный доход, период отработанного времени, повышающие или понижающие коэффициенты, надбавки, индексация и удержания из пенсионных выплат", - пояснил депутат.

Например, для военных и сотрудников силовых структур используется следующая схема: ((ОД + ОЗ) х 50% + (ОД + ОЗ +) х 3% х 7)) х ПК, где ОД - ставка сотрудника по должности, ОЗ - ставка по званию, а ПК - понижающий коэффициент. Для муниципальных и госслужащих применяется формула (45% СЗ - СП) + СЗ х 3% × СТ, где СЗ - средний доход, СП - выплата по старости, а СТ - отработанное время.

Как пенсия зависит от категории

"Для муниципальных или госслужащих размер пенсии составляет 45% среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) и фиксированной выплаты к ней, - отметил Чаплин. - При этом за каждый год стажа сверх требуемого пенсия увеличивается на 3% среднемесячного заработка, но общая сумма не может превышать 75% среднего заработка".

Военнослужащие с выслугой 20 лет получают 50% денежного довольствия, а за каждый год свыше 20 лет - дополнительно 3%, но не более 85%. Космонавтам выплачивается 55% денежного заработка по должности на день увольнения, с увеличением на 3% за каждый год стажа сверх установленных сроков, но не более 85% заработка.

Куда обратиться

Для оформления пенсии за выслугу лет необходимо обратиться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) или в МФЦ с заявлением и пакетом документов.