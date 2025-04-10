Россияне бросились сдавать монеты в банки

Акция «Монетная неделя» пользуется популярностью у россиян, рассказали РИА Новости представители банков. В среднем граждане меняют порядка 3,4 тысячи рублей, предпочитая обменивать мелочь на банкноты, а не зачислять деньги на счет.

«Монетная неделя» Банка России проходит с 7 по 19 апреля, граждане могут обменять мелочь в отделениях банков и торговых точках, участвующих в акции, список которых опубликован на сайте монетнаянеделя.рф.

В Промсвязьбанке собрали уже более 120 тысяч монет на сумму 625 тысяч рублей.

«С учетом интереса граждан к акции и нашей широкой сети мы ожидаем, что за время проведения "Монетной недели" через отделения ПСБ будет собрано не менее 600 тысяч монет на сумму свыше 3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ПСБ.

В Россельхозбанке объем собранных монет только за первый день проведения акции составил 1 млн рублей, россияне принесли в отделения банка порядка 200 тысяч монет. РСХБ прогнозирует, что в рамках акции будет собрано около 3,5 млн монет на сумму не менее 15 млн рублей.

Интерес к акции растет с каждым днем, заметили в Банке ДОМ.РФ. На второй день число обращений увеличилось вдвое по сравнению с первым днем «Монетной недели». В прошлом году во время проведения акции банк собрал более 100 тысяч монет.

Наиболее популярной опцией во всех банках остается обмен мелочи на банкноты. Люди также обменивают деньги на памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 и 25 рублей, рассказали в Банке ДОМ.РФ.

По данным Абсолют Банка, средняя сумма накопленной мелочи у россиян составляет 3,4 тысячи рублей. Самая маленькая обменная операция в банке прошла на сумму 20 рублей, самая крупная составила 35 тысяч рублей.