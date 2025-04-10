В России внедрят новую систему оплаты труда бюджетников

Правительство РФ готовится к запуску пилотного проекта, который предполагает тестирование новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы в отдельных регионах. Инициативу реализуют к маю, сообщает «Коммерсант».

Детали новой системы власти пока не раскрывают, однако уже есть информация, что доля окладов врачей в структуре всех выплат должна составлять не менее 50%. Как отмечается, это позволит сделать их заработки более стабильными.

В частности, в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях тестирование затронет учителей. В Якутии, Курганской и Липецкой областях нововведение коснется медицинских работников.

Ожидается, что мера будет распространена на всю страну к 2027 году. В рамках работы системы, которая затронет примерно пять миллионов работников бюджетной сферы, отраслевые профсоюзы выражают надежду на то, что ее реализация поможет сократить уровень бедности в России до шести процентов к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в текущем году в стране начнут тестировать новую систему вознаграждения для работников государственного сектора.