Названы распространенные схемы мошенничества против пенсионеров

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT назвал распространённые схемы мошенничества, нацеленные на пенсионеров.

«Наиболее распространённые схемы мошенничества, нацеленные на пенсионеров, по-прежнему основаны на телефонных звонках. Злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, социальных служб или правоохранительных органов», — отметил депутат.

По его словам, такие схемы вводят пожилого человека в стрессовое состояние, так как сообщается о якобы произошедших подозрительных операциях с его счётом, попытках снятия денег или даже об угрозе возбуждения уголовного дела.

«Это вынуждает жертву действовать поспешно и передавать данные банковских карт или переводить средства на «безопасный счёт», — отметил Немкин.

Кроме того, он подчеркнул, что не менее опасна схема с «перерасчётом пенсий» или «компенсациями».

«Мошенники представляются сотрудниками ПФР, налоговой или даже международных фондов и сообщают о положенной выплате — например, о компенсации за ранее приобретённые лекарства или перерасчёте пенсии. Для получения «выплаты» жертву просят оплатить якобы комиссию, налог или оформление документов», — уточнил Немкин.

Также одной из старейших и эффективных схем остаётся «мошенничество с внуком», уточнил депутат. Жертве звонят и сообщают, что её родственник попал в беду, например в аварию или под следствие, и срочно нужны деньги, чтобы «решить вопрос».

Однако, по его словам, среди новых форм обмана стоит выделить мошенничество в мессенджерах.

«Пенсионеры всё чаще пользуются мессенджерами, и злоумышленники под видом знакомых или родственников просят «одолжить» деньги, присылают вредоносные ссылки или подключают их к фальшивым инвестиционным проектам», — уточнил Немкин.

Недостаток цифровой грамотности делает эту аудиторию особенно уязвимой к фальсифицированным сайтам и фишинговым письмам, подчеркнул парламентарий.

«Одной из популярных схем также является «псевдомедицинское» мошенничество. Пенсионерам предлагают приобрести чудодейственные препараты, БАД или медицинские приборы, якобы способные вылечить хронические заболевания — от давления до артрита», — сказал депутат.

Он призвал для защиты пенсионеров проводить просветительские кампании и давать доступные инструкции по безопасности.

Ранее в МВД России рассказали, что мошенники стали создавать точные копии сайтов известных страховых компаний, на которых предлагают купить якобы полис ОСАГО.