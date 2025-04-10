В России с начала апреля заблокировали почти 16 млн sim-карт

15,8 млн sim-карт было заблокировано в России с 1 по 6 апреля либо договоры по ним расторгнуты.

Эта цифра включает в себя данные по sim-картам, заблокированным через "Госуслуги", сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Согласно данным созданной Роскомнадзором Системы контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), в период с 1 по 6 апреля 15,8 млн sim-карт было заблокировано либо договоры по ним расторгнуты. Обращаем внимание, что эта цифра включает в себя общую статистику по заблокированным sim-картам, а не только информацию по sim-картам, заблокированным через "Госуслуги", - сообщили в пресс-службе.

Сервис "Сим-карты" на портале "Госуслуги" был запущен 1 апреля. Он позволяет увидеть, сколько и каких абонентских номеров оформлено на пользователя. Если оператор уже подключился к сервисам управления договорами, можно заблокировать номер до выяснения обстоятельств либо расторгнуть договор с оператором.

Гражданин России с 1 ноября 2025 года может оформить не более 20 sim-карт, а иностранец - с 1 июля 2025 года не более 10 sim-карт.