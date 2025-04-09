Россиянам рассказали о способе увеличить пенсию на 40%

Размер пенсии можно увеличить на 40%, если отсрочить выход на нее на пять лет. Об этом «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, при принятии решения о выходе на пенсию россиянам следует рассматривать все предоставляемые Соцфондом возможности. В частности, это касается тех, кто при достижении возраста выхода на пенсию понимает, что у них еще остались силы и желание на продолжение работы, поскольку, если отсрочить выход на пенсию на несколько лет, то можно ее значительно повысить.

«Чтобы принять решение, надо взвешивать все возможности. И за пять лет работы можно повысить пенсию на 40 процентов, если не получать ее в этот срок. Вот такие моменты я бы рекомендовала внимательно изучать, и уже на основании этой информации принимать решение», — заключила Бессараб.

Ранее сообщалось, что с 1 мая часть пенсий будет проиндексирована. В частности, прибавка ожидает бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности.