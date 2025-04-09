Набиуллина призвала перекрыть кислород «черным кредиторам»

Необходимо перекрывать кислород «чёрным кредиторам», заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в рамках годового отчёта в Госдуме.

По её словам, нужно разрывать цепочки микрозаймов, которые загоняют людей в долговую спираль.

Набиуллина предлагает внести соответствующие изменения в законодательство — должен быть один дорогостоящий заём в одни руки, трёхдневный период охлаждения между займами, а также снижение переплаты до 100%.

«Надо перекрывать кислород чёрным кредиторам», — приводит РИА Новости её слова.

Глава ЦБ считает, что в случае ужесточения правил для микрофинансовых организаций люди будут чаще прибегать к чёрным кредиторам, поэтому необходим контроль над ними.

Кроме того, она заявила о том, что Центробанк намерен свести к нулю схемы с низкими ставками по ипотеке.