С 1 мая перечислять пособия на детей будут иначе: как изменятся суммы

Юристы в беседе с изданием Life рассказали, когда выплатят пособия на детей перед майскими праздниками и как скорректируется начисление выплат с 1 мая.

Майские праздники в 2025 году продлятся с 1-го по 4 мая и с 8-го по 11 мая. Подчеркивается, что в связи с ними изменится график выплат на детей через банки. Это касается таких мер социальной поддержки, как ежемесячные выплаты на первого ребенка, ежемесячные пособия на детей, ежемесячные пособия по уходу за детьми и ежемесячные пособия на детей военнослужащих, проходящих срочную службу. По словам юриста Елены Кузнецовой, эти пособия выплатят досрочно, 30 апреля. В большинстве случаев их начисляют третьего числа каждого месяца.

«Это единый день выплаты большинства детских пособий. Каждое третье число приходят пособия за прошедший месяц. Из-за майских праздников дату перечислений изменили. Таким образом, деньги придут не 3 мая, а 30 апреля», — отметила специалист.

В Социальном фонде России сообщили, что размер ежемесячного пособия определяется исходя из доходов семьи. Базовый размер выплаты составляет 50% от величины прожиточного минимума на ребенка в регионе. Однако эта сумма может быть увеличена до 75%, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи не достигает прожиточного минимума. Также существует возможность получить 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Это предусмотрено для семей, в которых при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка среднедушевой доход семьи оказывается ниже прожиточного минимума на человека, отметили в фонде.

В случае, когда в семье есть несколько детей в возрасте до 17 лет, то единое пособие выплачивается на каждого ребенка до достижения им 17-летнего возраста. Единое пособие предоставляется на один год. По истечении этого срока его можно продлить, подав соответствующее заявление, добавили СФР.