Мошенники начали атаковать россиян «письмами» от ФНС

Мошенники начали рассылать в российские компании письма под видом уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) с целью завладения персональными данными. Об этом сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что мошенническое уведомление можно определить по фейковому коду, поддельным подписям и неверным абонентским номерам. Также на бланках могут быть фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

8 апреля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно обманывать россиян с помощью новой схемы, связанной с фальшивыми помощниками на базе искусственного интеллекта. Они создают сайты и приложения, выдавая их за популярные у жителей сервисы – например, за чат-боты, голосовые помощники, переводчики на базе ИИ.