Бюджет – в уме, накопления – в банке. Россияне рассказали, как ведут учёт доходов и расходов

Проект НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» совместно с медиахолдингом Rambler&Co провели исследование финансового поведения россиян в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Аналитики выяснили, ведут ли граждане свой бюджет, получается ли у них сберегать и инвестировать и какие инструменты для этого они используют.

По данным опроса, 73% россиян анализируют свои доходы и расходы. Из них 53% делают это регулярно, а 20% – нерегулярно, 10% не анализируют бюджет, но планируют начать, а 17% вовсе не собираются заниматься финансовым планированием.

Среди ведущих бюджет 34% признались, что сводят дебет с кредитом в уме, 25% делают записи вручную, а 22% пользуются электронными таблицами и программами.

Откладывать деньги получается у 73% россиян, 34% сберегают регулярно, а 39% – время от времени. При этом подушка финансовой безопасности (резервный фонд размером от 3 до 6 ежемесячных доходов) есть лишь у 33% респондентов, еще 24% ее формируют, но сумма накоплений пока меньше желаемой, у 23% резервный фонд только в планах, а 20% признались, что его нет и не предвидится.

Самым популярным инструментом для хранения сбережений оказались банковские счета, их выбрали 55% респондентов, 23% россиян держат кровные под подушкой, 8% – в валюте, столько же (8%) – в пенсионных фондах и программе долгосрочных сбережений. Меньше всего переводят накопления на ИИС и брокерские счета – лишь 6%.

В целом опрос показал, что большинство респондентов не занимаются инвестициями в российский фондовый рынок и не планируют начинать – так ответили 78% опрошенных, еще 12% планируют инвестировать в будущем, и только 10% играют на бирже в настоящий момент.

Среди активов фондового рынка наибольший интерес представляют акции (15%), а второе место в равных пропорциях разделилось между облигациями (3%), ОФЗ (3%) и паевыми инвестиционными фондами (3%). При этом 76% опрошенных заявили, что их вообще не интересуют какие-либо инвестиционные инструменты.

Николай Дмитриев, руководитель проекта «Моифинансы.рф»: «Исследование демонстрирует ярко выраженную сберегательную модель поведения у россиян. Базовая финансовая грамотность – включая необходимость бюджетирования и создания резервов – осознается подавляющим большинством. Другое дело, что есть и серьезные вызовы. Например, почти 85% опрошенных ведут учет доходов и расходов, хотя фиксируют их электронно или на бумаге только половина. Большинство предпочитают сберегать на депозитах – что разумно в условиях высоких ставок, но не всегда лучший выбор после их нормализации. Программа долгосрочных сбережений и ИИС требуют более активного продвижения. Очевидно, люди не до конца понимают все выгоды от государственного софинансирования и налоговых вычетов. Наконец, видим страх перед вложениями в ценные бумаги, а отсюда низкий интерес к фондовому рынку. Нужно повышать инвестиционную грамотность, объяснять потенциальным инвесторам, как работать с рисками. Этим мы и занимаемся в рамках Всероссийской просветительской эстафеты “Мои финансы”. Как раз сейчас проходит тематический этап “Сберегай и приумножай”».

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 3 апреля 2025 года, охват составил более 65 тысяч интернет-пользователей.

В опросе приняли участие 57% женщин и 43% мужчин. Половина респондентов (52%) живет в городах с населением от миллиона и выше, 12% – в городах с населением от 500 тысяч до 1 млн человек, 16% – в городах c населением от 100 до 500 тысяч человек и 20% – в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч.