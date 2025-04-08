В России стало больше вакансий с зарплатами более 100 тыс. рублей

В марте 2025 года число вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные «Зарплаты.ру». Это произошло на фоне конкуренции за кадры.

Конкуренция продолжается последние два года — компании не только ведут борьбу за соискателей, но также стремятся переманивать сотрудников из других компаний. Это ведет к повышению зарплатных предложений.

Значительнее всего выросли зарплаты у наиболее востребованных специалистов в сферах транспорта, логистики, перевозок, производства, а также в строительной отрасли. При этом половина вакансий предлагают вахтовый метод работы и релокацию в другой регион.

У других вакансий требуется четкое выполнение или перевыполнение ключевых показателей эффективности. В некоторых случаях зарплата также зависит от количества сделок и отработанных смен.