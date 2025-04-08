Россияне массово отказываются от депозитов: что происходит

В начале 2025 года россияне стали нести на вклады меньше денег, чем во второй половине 2024-го.

Вместо этого они все чаще выбирают накопительные счета, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты портала «Банки.ру» объяснили, что накопительный счет представляет собой банковский счет, который позволяет хранить средства с возможностью их свободного пополнения и снятия, при этом начисляются проценты на остаток. В отличие от вкладов, условия накопительного счета более гибкие.

Банки могут рассчитывать проценты по накопительным счетам на основе ежедневного остатка, когда в конце каждого дня фиксируется сумма на счете, и на нее начисляются проценты, а также на минимальный остаток за месяц. Проценты в этом случае рассчитываются от самой низкой суммы, которая была на счете в течение месяца.

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Также возможно начисление процентов на средний остаток за месяц. В этом случае банк определяет среднюю сумму на счете за месяц и начисляет проценты на нее. Средства на накопительном счете застрахованы так же, как и вклады — до 1,4 миллиона рублей в одном банке. Однако налог также придется уплатить, как и с вкладов.

При использовании накопительного счета важно учитывать, что некоторые банки предлагают повышенные ставки только новым клиентам и на ограниченный срок — например, три месяца. Кроме того, ставка может изменяться в любое время. Также стоит обратить внимание на условия получения высокой ставки, такие как обязательные траты по картам.