В России началась акция по обмену монет на банкноты

Лера Букина

В России с 7 апреля запустили акцию «Монетная неделя». Она дает возможность осуществить обмен монет на банкноты, сообщает Центробанк (ЦБ) России на своем сайте.

В России началась акция по обмену монет на банкноты
© РИА Новости

Действие акции продлится до 19 апреля. Ею смогут воспользоваться на всей территории РФ. У россиян появится шанс обменять свои накопленные монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Подчеркивается, что вся информация об условиях и адресах участников указана на сайте монетнаянеделя.рф.

Также сообщается, что в 2024 году акцию «Монетная неделя» проводили два раза. В итоге в оборот вернули 75 млн монет на сумму 320 млн рублей.

Ранее заместитель председателя регулятора Сергей Белов заявил, что ЦБ начал разрабатывать обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Кроме того, в 2026 году начнется моделирование купюр номиналом 10 и 50 рублей. По словам Белова, сроки выпуска модернизированных купюр были сдвинуты из-за того, что процедуру выбора символа сделали открытой.

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