В России началась акция по обмену монет на банкноты

В России с 7 апреля запустили акцию «Монетная неделя». Она дает возможность осуществить обмен монет на банкноты, сообщает Центробанк (ЦБ) России на своем сайте.

Действие акции продлится до 19 апреля. Ею смогут воспользоваться на всей территории РФ. У россиян появится шанс обменять свои накопленные монеты на бумажные деньги в банках и сетевых магазинах. Подчеркивается, что вся информация об условиях и адресах участников указана на сайте монетнаянеделя.рф.

Также сообщается, что в 2024 году акцию «Монетная неделя» проводили два раза. В итоге в оборот вернули 75 млн монет на сумму 320 млн рублей.

Ранее заместитель председателя регулятора Сергей Белов заявил, что ЦБ начал разрабатывать обновленный дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Кроме того, в 2026 году начнется моделирование купюр номиналом 10 и 50 рублей. По словам Белова, сроки выпуска модернизированных купюр были сдвинуты из-за того, что процедуру выбора символа сделали открытой.