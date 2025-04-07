Названы лайфхаки с кредитками, которые помогут не разориться на процентах

Свыше 50% пользователей кредиток сталкиваются с процентами из-за собственных ошибок. В этой связи требуется детально разобраться в этом вопросе, прежде чем пользоваться картой. Об этом заявил Life.ru эксперт по личным финансам Александр Патешман.

По словам эксперта, важно понимать, как работает грейс-период на кредитках. Как уточнил он, существует расчетный период, который длится месяц, и есть платежный период — это 20 дней после расчетного периода. В течение этих дней необходимо заплатить по операциям, которые попадают в расчетный период.

«Минимальная сумма рассчитывается, как правило, в размере 5% от потраченной суммы. Например, при кредитном лимите 100 тысяч рублей вы потратили 10 тысяч, и до конца платежного периода (до 20 февраля) вы должны заплатить 500 рублей», - отметил собеседник.

Пои выполнении этих условий грейс-период продолжает действовать. При этом нужно успеть вернуть долг до его окончания, а не ждать завершения платежного периода, подчеркнул Патешман.

В том случае, если льготный период составляет 60 дней, а сумма расходов составляет 100 тысяч рублей, по окончании этого периода необходимо полностью погасить задолженность.

Целесообразно хранить средства на счету в том же банке, который выдал карту. Это не только ускорит перевод средств на карту, но и позволит избежать дополнительных комиссий, рассказал специалист.

При переводе средств со стороннего сервиса может взиматься комиссия, и сумма погашения может оказаться недостаточной. Например, если перевести 100 тысяч рублей, а комиссия составила 50 рублей, то на погашение уйдет только 99 950 рублей. Даже если не хватает одной копейки, льготный период будет считаться нарушенным, и заемщику начислят проценты и комиссии за весь период, заявил эксперт.