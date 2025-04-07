"Ъ": в Вологодской области развился рынок продажи алкоголя с рук

В Вологодской области образовался стихийный черный рынок алкоголя, пишет газета "Коммерсантъ". Как пишет газета, это произошло на фоне введения по инициативе губернатора Георгия Филимонова ограничения времени продажи алкоголя. С марта местные магазины имеют право продавать спиртное в будние дни только с 12:00 до 14:00, что, по замыслу законодателя, должно снизить алкоголизацию региона и повысить рождаемость. Ожидается, что таким образом местные жители будут меньше употреблять алкогольные напитки после работы. Как выяснил корреспондент газета, в регионе организовали нелегальную торговлю алкоголем с рук в любое время. В частности, свой запас спиртного на продажу пассажирам сформировали таксисты. Они хранят запасы алкогольной продукции в машинах. Причем продают продукцию по завышенным ценам. В первой половине февраля доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год. По словам экономиста, если отказаться от алкоголя, сэкономленную сумму разместить на банковском вкладе (ставки доходят до 21,5% годовых, есть несколько предложений под 25% — "Газета.Ru") и получать проценты, можно таким образом погасить часть кредита или позволить себе небольшой отпуск.