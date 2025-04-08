Доллар начал движение к сотке: девальвацию рубля предрёк эксперт

Курс доллара вновь начал двигаться к отметке в 100 рублей.

Об этом изданию «Газета.ру» рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин, передает ИА DEITA.RU.

Как полагает эксперт, к декабрю этого года курс американской валюты может приблизиться к 95 рублям, а в неблагоприятных условиях — даже достичь 100 рублей. При это, Бахтин отметил, что такая тенденция может быть обусловлена сезонным ослаблением платежного баланса и возможным снижением ключевой ставки Центробанка.

Специалист также подчеркнул, что валютный рынок останется под влиянием внешнеполитической ситуации. Если конфликты утихнут и отношения с США улучшатся, это может способствовать укреплению рубля. В противном случае, если напряженность сохранится, валютные риски возрастут, что окажет дополнительное давление на денежную единицу РФ.

Однако существует и альтернативная точка зрения. Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что курс доллара достигнет уровня 100 рублей гораздо раньше — уже к 1 июля. Он объясняет это тем, что федеральному бюджету необходим слабый рубль.

Разуваев также предположил, что в ближайшее время курс рубля может упасть, если Центральный банк России объявит о начале цикла постепенного снижения ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 21% годовых.