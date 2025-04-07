Назван инструмент, с которым «деньги сами себя зарабатывают»

На сегодняшний день депозит обеспечивает доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки, это тот случай, когда «деньги сами себя зарабатывают», заявил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин. Аналитики банка считают, что в этом году россияне смогут заработать на процентах 9 трлн рублей.

Общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале 2025 года увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн, следует из оценки ВТБ. За три первых месяца этого года рост составил 3,5%.

«Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей», — сказал Володин.

Это, по его словам, даже больше показателей прошлого года: в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей.

«Несмотря на то что депозит традиционно считается классическим безрисковым инструментом для сбережений, сейчас он обеспечивает высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки. Это как раз тот случай, когда деньги сами себя зарабатывают», — добавил он.

Темп роста портфеля розничных рублевых пассивов ВТБ в I квартале показал 3%. Объем привлеченных средств ВТБ в рублях за три месяца вырос на 297 млрд и перешагнул отметку 10,2 трлн.

По итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн, прогнозирует банк. По оценке аналитиков банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.