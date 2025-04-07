С 1 мая повысят пенсии: кого затронет прибавка

С 1 мая некоторых пенсионеров ожидает прибавка. Издание Life выяснило, кого коснется перерасчет и сколько он составит.

В частности, по словам юриста Елены Кузнецовой, со следующего месяца будут пересчитаны доплаты к пенсиям бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Размер меняется несколько раз в год. Одной из дат перерасчета является 1 мая, уточнила эксперт. Сумма доплаты у каждого пенсионера индивидуальна, добавила она.

Также, по словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, если с 1 мая пенсионеру исполнится 80 лет или будет установлена инвалидность I группы, пенсию увеличат за счет дополнительных надбавок. Размер такой прибавки к пенсии — 8907 рублей 70 копеек, отметила эксперт.

Ноженко подчеркнула, что с 2025 года пенсии будут индексироваться не только для неработающих граждан, но и для тех, кто продолжает работать. Однако условия индексации для этих категорий отличаются. Для работающих граждан при повышении пенсий будут использоваться коэффициенты индексации, установленные Правительством РФ с 2025 года. Коэффициенты, которые применялись до 2025 года, не будут учитываться при перерасчете пенсий, указала собеседница.

Также, по словам юристов, тем, кто работал до 2025 года и уволился в апреле 2025 года, будет произведена индексация пенсии на коэффициенты, применяемые для неработающих пенсионеров до 2025 года. Кроме того, для 332 тысяч человек предусмотрены разовые выплаты к 9 Мая, связанные с 80-летием Победы. Размер выплат ветеранам на федеральном уровне — 80 000 и 55 000 рублей.