Придется ли платить налог на денежные переводы: ответ эксперта

В соцсетях стали появляться сообщения о том, что переводы в России будут отслеживать, а россиянам придется платить на них налоги с 1 июля 2025 года. Однако подобные новости периодически появляются с 2018 года, рассказала аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.

Даже при первом появлении такие сообщения не соответствовали действительности и неоднократно опровергались, напомнила эксперт.

Право анализировать операции физлиц налоговая получила еще парой лет ранее. Однако, по словам Бочкиной, ни тогда, ни сейчас налоговая не контролирует абсолютно все переводы, а налог доначисляет только после комплексной проверки, если совокупность факторов покажет, что человек действительно получал незадекларированный доход.

«Поэтому еще раз отметим, что с 1 июля 2025 года не вступают в силу никакие изменения ни конкретно к статье 86 Налогового кодекса, ни вообще касающиеся контроля за переводами граждан», — пояснила аналитик.

Кроме того, продолжила Бочкина, в начале этого года представители ФНС России еще раз подтвердили, что безвозмездные переводы между физическими лицами не облагаются налогом.