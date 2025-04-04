В ЦБ объяснили, как отказаться от допуслуг при оформлении кредита

Центробанк опубликовал инструкцию, как отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита

Во-первых, нужно внимательно изучить условия договора.

Все дополнительные услуги, не влияющие на цену кредита, выносятся в отдельное заявление.

"Вы можете просто его не подписывать, и это никак не повлияет на условия кредита", - написано в инструкции, размещенной в Telegram-канале регулятора.

Во-вторых, если человек согласился на ненужные ему услуги, а потом передумал, он имеет право отказаться от них в течение 30 дней. И если человек еще не получил дополнительную услугу, кредитор обязан полностью вернуть ему деньги. Если услуга частично оказана, вернут не всю сумму. А если ее оказали полностью - не вернут вовсе, уточнили в ЦБ.

Для того, чтобы отказаться ненужной услуги, нужно подать заявление в банк, в том числе это можно сделать через сайт или приложение банка или МФО. Деньги должны вернуться за семь рабочих дней. В случае отказа в возврате, нужно обратиться к финансовому уполномоченному или в Центробанк.