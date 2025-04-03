В России предложили ввести налоговый вычет со свадьбы

В РФ могут ввести налоговый вычет со свадьбы. С такой инициативой обратились депутаты от фракции ЛДПР в Госдуму, передает SHOT.

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Всего россияне смогут вернуть до 300 тысяч рублей в течение трех лет с момента заключения брака. Один супруг – не более 150 тысяч рублей.

Парламентарии считают, что такая идея может стать подспорьем для молодых пар к заключению браков. Зачастую они не обладают большими финансовыми возможностями.

"Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа", – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Между тем в апреле текущего года москвичи могут проконсультироваться по вопросам налогообложения во флагманских офисах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ. Всем желающим расскажут, кто может получить имущественные и социальные налоговые вычеты, о возможности получения льгот, о наличии долга или переплаты.