Как работодатель должен оплатить работу в майские праздники

В России в мае 2025 года ожидаются продолжительные праздники. В этот период оплата труда сотрудников будет различаться. Издание Life рассказало, как будет оплачиваться работа.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, если сотрудник работает в праздничные дни, то его труд должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. Это требование закреплено в статье 153 ТК РФ. Конкретные суммы оплаты за работу в выходные или праздничные дни могут быть установлены коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников, или трудовым договором, отметила собеседница.

Как уточнила она, привлекать сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с его письменного согласия. Делается это, если требуется срочно выполнить заранее непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом, добавила Гусятникова.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, оплата сдельщикам производится не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки, подчеркнула специалист.

В мае в России отмечают два важных праздника: 1 мая — День весны и труда и 9 мая — День Победы. В соответствии со 112-й статьей Трудового кодекса, эти дни являются нерабочими праздничными днями. В 2025 году 1 мая выпадает на четверг, а 9 мая — на пятницу. В России существуют правила переноса выходных дней. В результате, 2 мая будет выходным днем, а 3 и 4 мая — обычными выходными днями. Затем последуют рабочие дни с 5 по 7 мая, а потом еще 4 дня отдыха. Таким образом, в майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.