В ЦБ объявили войну «мошенникам второго уровня»

Центробанк планирует усилить борьбу с мошенниками «вторами уровня» — теми, на чьи карты выводят деньги, полученные от жертв, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. По его словам, которые приводит РБК, количество таких уровней может достигать четырех в зависимости от схемы аферистов.

В нашем понимании есть дропы «первого уровня» — это непосредственно те, кому жертвы переводят деньги, это тот счет, те реквизиты, та карта, которая используется на первом [этапе] хищения. Вы знаете, что дропы, как правило, эти деньги либо обналичивают сразу, либо в дальнейшем переводят. Если они осуществляют перевод дальше, то они переводят тому человеку, который является дропом «второго уровня», — сказал Уваров.