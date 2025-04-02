Банки обяжут возмещать россиянам украденные деньги

Президент России Владимир Путин поручил разработать закон, который обяжет банки и операторов связи компенсировать россиянам деньги, украденные мошенниками. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Законодательно обеспечить возмещение кредитными организациями и операторами связи россиянам средств, которые были украдены мошенниками», — говорится в тексте поручения.

Отмечается, что правительство и Центробанк должны определить условия и размер возмещения.

Просроченные долги россиян резко выросли

В марте в России был принят закон о защите от кибермошенничества. Он требует от финансовых организаций внедрения антифрод-мер как для онлайн-платежей, так и для операций через банкоматы, которые должны защищать от кражи денежных средств.